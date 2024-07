La beffa nel giorno del voto | von der Leyen condannata sui vaccini per il Covid

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 luglio 2024) La notizia è questa: la Commissione europea è statadalla Corte di giustizia europea che aveva accolto il ricorso degli eurodeputati dei Verdi in appoggio alla richiesta di molti cittadini; la colpa della Von Derè stata quella di opporre un no secco alla richiesta (era il 2021) di accesso ai documenti relativi ai contratti per l'acquisto dicontro il19, stipulati tra la Commissione Ue e diverse aziende farmaceutiche. Soprattutto in merito alle clausole di indennizzo e alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi tra Big Pharma e coloro che, per conto della commissione, stavano comprando i. La condanna in sé è finalizzata solo al pagamento delle spese legali.