Fumetti sotto l’ombrellone! I titoli saldaPress da recuperare d’estate

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’estate è il momento migliore per rimettersi in pari con ilasciati indietro nel corso dell’anno. Ecco una selezione diusciti negli ultimi mesi assolutamente dache vi consigliamo di mettere in valigia. Buona estate e buona lettura! GHOSTGUN VOL.1di Roberto Megna e Carlo Cid Lauro Il Nuovo West è un mondo arido, desolato e flagellato dagli uragani. L’unico in grado di opporsi a queste terribili calamità è il bandito Corrigan Smith, il più grande pistolero di tutti i tempi! Ma Corrigan non è certo un benefattore: per i suoi servigi infatti, si fa pagare profumatamente. Inoltre, la pistola più veloce del Nuovo West non ha vita facile: sulle sue tracce ci sono Toe, un giovane pistolero determinato a ucciderlo e a prenderne il posto e Morricoon, un cacciatore di taglie che ha un conto in sospeso con il bandito.