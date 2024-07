Due Agosto c’è il manifesto | Ora sappiamo la verità e abbiamo anche le prove

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) "lale". Sono queste le parole scelte dall’Associazione dei familiari delle vittime della strage alla stazione del 2per il 44° anniversario dell’attentato che causò 85 morti e oltre 200 feriti. Una "strage fascista", come ricorda ildell’associazione, nel quale compare come ogni annola lapide con i nomi delle vittime. La frase scelta fa riferimento al percorso portato avanti nelle aule giudiziarie e che, solo per citare il passaggio più recente, l’8 luglio ha visto la conferma da parte della Corte d’Assise d’appello della condanna all’ergastolo per l’ex Avanguardia Nazionale, Paolo Bellini, per concorso nella strage. Una sentenza che conferma, quindi, la partecipazione dell’ex Primula nera all’attentato insieme con i Nar Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, già condannati in via definitiva negli anni ’90.