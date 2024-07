Conte sul Napoli | Ricostruzione in corso lavoriamo sodo Ecco cosa ci serve per vincere

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Antonioparla del nuovodel: ‘Siamo all’inizio di un per, c’è da lavorare’. Il tecnico predica calma dal ritiro di Dimaro.: “Alinizia un nuovo perpazienza e lavoro” Antonio, nuovo allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla RAI dal ritiro di Dimaro, sottolineando l’inizio di un nuovo perper la squadra azzurra. “Stiamo iniziando un perdi”, ha affermato, evidenziando la natura del suo compito. Il tecnico ha poi aggiunto: “Me ne sto rendendo conto in questi giorni a Dimaro Folgarida: mi sto accorgendo che c’è tanto da lavorare”.ha voluto sottolineare l’importanza di un approccio realistico: “Non si parte da una situazione alta, bensì media”. Queste parole non sono un segnale di allarme, ma piuttosto un invito alla pazienza e all’impegno per tutti.