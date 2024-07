Troppi incidenti Segnaletica da sistemare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Desta parecchia preoccupazione, nei residenti della zona Stadio, la situazione relativa all’incrocio tra largo Italia e viale Vittorio Veneto. Negli ultimi giorni, sono diverse le segnalazioni dei cittadini, nonché le chiamate agli uffici tecnici comunali per far sì che venga ripristinata la scritta "Stop" sull’asfalto, attualmente invisibile ai più, essendosi cancellata con il tempo. Gliavvengono quasi quotidianamente: chi percorre largo Italia provenendo dal lungomare Piermanni è obbligato ad arrestare la propria corsa prima di immettersi in via Montenero. Ma l’obbligo, spesso e volentieri, viene ignorato proprio a causa del limite invisibile: da qui, l’impatto con i conducenti giunti dalla corsia ovest-est di via Montenero e diretti in viale Vittorio Veneto.