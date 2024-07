Ricerca farmaci Rna e terapia genica | primi professionisti made in Napoli 

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Da oggi l’Italia ha una nuova generazione di figure professionali pronte a lavorare in ambiti chiave dellae produzione dia Rna e. Sono i 28 allievi della Pharmatech Academy – la prima Academy italiana del Pharma dell’Università degli studi di Napoli Federico II, nata con il sostegno del Centro Nazionale di“Sviluppo dicon tecnologia Rna”, uno dei cinque centri nazionali finanziati dall’Ue con i fondi del Pnrr – che questa mattina hanno ricevuto il diploma nella sede di Scampia dell’ateneo federiciano. Il percorso, iniziato il 6 novembre scorso, si è concluso dopo 8 mesi di formazione in aula alternata a momenti di laboratorio e tirocinio in 15 aziende del Pharma, che proseguiranno il rapporto di collaborazione lavorativa con alcuni degli studenti.