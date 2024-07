Piazza San Michele | aumentano i controlli della Municipale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Lucca, 17 luglio 2024 – A seguito dei gravi episodi avvenuti nei giorni scorsi, l'amministrazione ha dato disposizione al ComandoPoliziadi aumentare i passaggi di controllo inSanin Foro durante la giornata. Inoltre, in via sperimentale, ha disposto per una settimana un servizio di presenza straordinaria degli steward dell'agenzia privata che fornisce all'amministrazione personale di controllo delle zone più affollate del centro storico. Il servizio sarà attivo ogni sera, in particolare nell'area vicino a Palazzo Pretorio dalle ore 18 fino alla mezzanotte e avrà finalità di prevenzione in coordinamento con la Poliziala Questura e le altre Forze dell'ordine.