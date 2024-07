Il nuovo Napoli parlano anche l’avvocato Mandato e Mignano

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 17 luglio 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenutoTommaso. Di seguito le sue dichiarazioni. “Non è importante guardare il risultato dell’amichevole contro l’Anaune, ma lo spirito di rinascita e consapevolezza che si sta vedendo in questo ritiro. La società sta ripartendo con una programmazione molto seria”. Lukaku “Lukaku è la scelta principale di Antonio Conte, lo conosce benissimo, sa le sue grandi potenzialità a prescindere dal rendimento degli ultimi anni e punterà a occhi chiusi su di lui. Viceversa,il belga conosce l’allenatore e questo faciliterà l’inserimento al più presto”. La scelta del presidente del“De Laurentiis ha fatto un passo indietro, tornando a fare il presidente e puntando su elementi di spessore come Conte e Oriali.