Grave incidente agricolo | anziano travolto da trattore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnsi è verificato questa mattina in località Serra a Conza della Campania. Un 77enne del posto, nell’armeggiare con une il relativo rimorchio, è rimasto ferito al bacino. Sul luogo dell’sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, nonché personale del “118” che ha trasportato l’all’ospedale di Oliveto Citra. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per stabilire l’esatta dinamica dell’. L'articolodaproviene da Anteprima24.it.