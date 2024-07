Foti | Seawatchvergogna insulti a Meloni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 17 luglio 2024) 19.48 "Vergognosi i toni e i termini usati su X da Sea Watch che, commentando la missione in Libia del presidente del Consiglioe del ministro dell' Interno,Piantedosi,ha augurato loro ogni male 'dal più profondo' del cuore. Così, capogruppo di FdI alla Camera. "Gravissimo l'incitamento all'odio verso unogoverno che si sta battendo per contrastare i trafficanti di morte e crearea le basi per garantire condizioni di vita migliori in Africa grazie al piano Mattei. Chiediamo una condanna unanime sull' accaduto",ha aggiunto.