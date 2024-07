Fido bancario non pagato quali sono le conseguenze a cui si va incontro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ilè uno strumento di credito che viene concesso dagli istituti di credito nel momento in cui si apre un conto corrente. Permette ai clienti di disporre di una somma aggiuntiva rispetto a quella che regolarmente viene depositata in banca: in altre parole attraverso questo strumento è possibile usufruire di uno scoperto. Senza correre dei rischi particolari. Ilè, senza dubbio, un’opzione particolarmente conveniente sia per le aziende che per le famiglie, lehanno la possibilità di effettuare i pagamenti anche quando il proprio conto corrente è andato in rosso. Quando il saldo è negativo è possibile effettuare dei prelievi entro determinati limiti che vengono imposti dalla banca. Il cliente, dal canto suo, si impegna a rimborsare la somma utilizzata nel più breve tempo possibile.