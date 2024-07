Dermatite da pannolino | come si manifesta 5 consigli per prevenirla e 5 rimedi

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Più della metà dei bambini tra 4 e 15 mesi (indicativamente dopo che iniziano a stare seduti da soli) va incontro, almeno una volta ogni due mesi, a un fenomeno dida: così sostiene la Cleveland Clinic parlando della condizione dermatologica neonatale più comune. Sebbene sia una condizione di per sé banale e transitoria, è opportuno,evidenziato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, non trascurarla, in quanto è elevato il rischio di complicanze anche gravi. Cos’è lada? Il termineviene utilizzato per indicare diverse patologie infiammatori degli strati superficiali della pelle responsabili di eruzioni eritemato-pruriginose. Nel caso delladasi ha,illustrato in questo studio, una reazione infiammatoria della pelle delle aree perineali del neonato e del bambino, ovvero quelle coperte dal