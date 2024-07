La Rosa della Vendetta cosa accade a settembre? Anticipazioni autunno della soap turca

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 16 luglio 2024) Laè stata sospesa per il periodo estivo, e tornerà a metàcon nuove avvincenti trame.vedremo nel corso dell’nellaopera? Tra le varie vicende ce ne sarà una destinata a suscitare molto clamore: Arma?an scoprirà la verità sulla morte di suo padre!La2024: Arma?an si trasferisce da Gülcemal Armagan ha appena scoperto che Gülcemal Sahin è suo fratello, e non esita a disobbedire alla madre e trasferirsi a casa sua. Zafer non prende affatto bene la decisione del figlio di avvicinarsi a Sahin. La donna aveva pensato di allontanare Arma?an da Istanbul, mandandolo a studiare a Londra, per evitare che il ragazzo scoprisse la verità, senza sapere che in realtà lui aveva già capito tutto.