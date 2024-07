Hanno ucciso l’uomo ragno La serie sugli 883 in tv da ottobre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) C’è una data che tutti i pavesi devono cerchiare sul calendario. E’ quella dell’11perché proprio quel giorno su Sky andrà in onda la- la leggendaria storia degli 883“. L’anno scorso a Pavia erano avvenute le riprese del lavoro di Sidney Sibilia (gà dietro la macchina da presa di “Smetto quando voglio“, “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose“, “Mixed by Erry”) alla regia della sua prima, scritta con Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone, in cui Elia Nuzzolo e Matteo Giuggiolivestito i panni di Max Pezzali e Mauro Repetto. Un’amicizia, quella tra i due artisti, che è nata sui banchi di scuola, al liceo scientifico Copernico dove Repetto scriveva canzoni nell’ora di matematica.