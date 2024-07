Ciclismo Barbieri al ’Baloase ladies tour’ in Belgio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Rientra alle gare domani inRachele(nella foto a destra), la campionessa di Stella di Serramazzoni, che non ha gareggiato al Giro d’Italia Women, la competizione che si è conclusa con la vittoria dei Elisa Longo Borghini. "Sarò al via ad una breve corsa a tappe in, il Baloasetour, che si concluderà domenica 21 – ci ha detto la campionessa in merito al suo prossimo imminente impegno –. Si tratta di quattro tappe per un totale di 465 chilometri che serviranno per la preparazione al Tour de France che partirà a ferragosto al termine delle Olimpiadi. Spero di aver anche l’occasione di cogliere una vittoria dopo i tanti piazzamenti di questa prima metà di stagione ed essere pronta per per il Tour de France che correrò assieme alla Kool con obiettivo di condurla ad un successo di tappa".