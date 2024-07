Trump colpito come Berlusconi? Augias senza limiti | Bravi entrambi a sfruttare la manna dal cielo…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Certi toni violenti della sinistra rischiano di armare le mani di deboli di mente: è successo negli Usa, era capitato anche in Italia contro, mi auguro non ricapiti più”, ha scritto ieri sui suoi social il vicepremier Matteo Salvini, pubblicando il video della sua intervista al Tg1 sull’attentato a Donald. “Spero – spiega nell’intervista – che questo serva a qualcuno che semina parole di odio, contro le destre, i fascisti, i razzisti, contro, Bolsonaro, Fico o altri esponenti”. Poi il paragone con l’attentato a Silvio. “La politica – ha aggiunto – dovrebbe capire qual è il limite oltre il quale non spingersi. Questo non solo in Pennsylvania, questo anche in Europa. Pensiamo ai toni contro alcuni esponenti di centrodestra e di destra delle ultime elezioni europee.