Secondo il report Analisi criminologica della violenza di genere 1 gennaio-30 giugno 2024 della polizia di Stato aumenta la violenza di genere in famiglia aumenta nel 2024 Diminuiscono però i femminicidi e anche gli atti persecutori

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dei 141 omicidi avvenuti dal 1°al 30, 49 vittime erano donne, di cui 44 uccise in ambito familiare/affettivo e 24 uccise dal partner o dall’ex. A far emergere il (triste) quadro è l’ultimosulladie suididai quali emergono dati in alcuni casi incoraggianti, in altri decisamente meno.o è la parola dell’annoTreccani Xin calo, ma non lainSe, inf, ise rimangono tantissimi,ila crescere è il numero dei maltrattamenti contro familiari e conviventi, con un incremento del 5%, passando dagli 11.