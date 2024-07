Mark Violets ha sparato a Trump nel metaverso del Twitter Calcio

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 15 luglio 2024) «Take a look what happened to our country» stava per ripetere Donalddavanti a un mare di cappellini rossi e manifesti con scritto «JOE BIDEN YOU’RE FIRED», poi il primo sparo, il secondo,che si tocca l’orecchio destro, poi il terzo,si accascia a terra. La sicurezza invade il palco, le urla riempiono il microfono. La notizia viaggia in tempo reale ovunque e poi monta, tra ricostruzioni e aggiornamenti. A 7 mila chilometri di distanza l’utente di X Moussolinho (una crasi tra Mussolini e Mourinho, per chi non avesse capito) legge la breaking news e decide di architettare un post, come ha già fatto migliaia di altre volte, per divertire la sua bolla di. Dopo qualche ora il suo scherzo è sui media di tutto il mondo, preso per vero, dato da notiziari, giornali tradizionali, agenzie di stampa, siti statunitensi, siti russi e poi canali che seminano fake news, account di giornalisti che si affrettano a verificare la notizia e altri che si affrettano a farla girare.