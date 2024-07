Lutto nel mondo del lavoro è morto Milco Maranci | era presidente di Cna Piana Fiorentina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Sesto Fiorentino (Firenze), 15 luglio 2024 – Da tempo stava combattendo contro una grave malattia che, però, sembrava vinta. Purtroppo non è stato così e, dopo un aggravamento nelle ultime settimane, oggidi Cna: aveva compiuto 61 anni lo scorso febbraio. Nato a Sesto Fiorentinosvolgeva la professione di architetto a Calenzano dove aveva il suo studio. Era stato nominatodell’associazione nel maggio scorso, in seguito alla tragica e improvvisa scomparsa del suo predecessore, Paolo Conti del quale aveva annunciato di voler proseguire il. Prima della sua nominaaveva però già ricoperto il ruolo di delegato di CNA. Un dolore grande per i familiari, prima di tutto, ma anche per chi lo aveva conosciuto per l’impegno professionale: "La dedizione e l’impegno di– sottolinea infatti ildi Cna Firenze Metropolitana Giacomo Cioni - erano evidenti a chiunque abbia avuto il privilegio di lavorare con lui.