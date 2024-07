Lotito spiazza tutti | l’accusa su Greenwood e il Napoli fa discutere avete sentito?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 15 luglio 2024), presidente della Lazio, ha parlato dinel corso della sua intervista concessa all’edizione odierna de Il Messaggero. Masonè il nome più caldo per l’attacco del. L’attaccante inglese è risalito prepotentemente nella scala di gradimento del club azzurro nell’ottica di un possibile rinforzo in avanti. In queste ore, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha svelato come la medesima possa rivelarsi come una giornata potenzialmente decisiva per le sorti del calciatore, con ilche potrebbe continuare a sperare nel caso in cui il diretto interessato non dovesse dare alcuna risposta all’Olympique Marsiglia e alla Lazio, le due principali antagoniste del club azzurro nella corsa all’ormai ex Getafe. A tal riguardo, è intervenuto proprio il presidente della Lazio Claudio, nella sua intervista concessa ai taccuini della versione romana de Il Messaggero.