Jasmine Paolini | Le Olimpiadi sono un obiettivo importante Metterò il massimo impegno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Se leun mio? Assolutamente sì,un. Ciuna volta ogni quattro anni, quindiilper cercare di far bene, anche se non sarà facile. E poi ogni torneo è diverso dall’altro. L’è avere sempre alta la voglia di lottare su ogni punto, cercando sempre di tirare fuori il meglio”. Lo ha detto a ‘Vogue Italia’, reduce dalla finale negli ultimi due Slam (Roland Garros e Wimbledon). “Per arrivare a questi risultati c’è dietro un lavoro continuo sia tecnico che fisico – spiega l’azzurra, che si gode anche il best ranking alla posizione numero 5 – La cosa piùè dare continuità al programma con il preparatore atletico, anche durante i tornei.