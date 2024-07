Il Respiro della Terra | Viaggio al Vulcanetto di Montebello la Piccola Meraviglia della Romagna

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nascosto tra le dolci colline, a pochi passi dal borgo medievale di Torriana, si cela un segreto geologico che sfida l’immaginazione: il vulcano di, affettuosamente soprannominato “il”. Con la sua altezza di appena un metro e un diametro di due, questo fenomeno naturale si è guadagnato il titolo di “vulcano più piccolo d’Italia”, catturando l’attenzione di curiosi e appassionati da ogni dove. Una storia sorprendente Ma non lasciatevi ingannare dalle sue dimensioni ridotte. Ciò che manca in grandezza, illo compensa con una storia affascinante e un’importanza scientifica sorprendente. Scoperto per caso nel 1740 da alcuni contadini che notarono fiamme misteriose emergere dal terreno, questo minuscolo prodigio geologico ha da allora acceso l’immaginazione di generazioni di visitatori.