Estrazioni minerarie dai fondali marini Greenpeace | Molte aziende italiane interessate Il governo appoggi la richiesta di moratoria

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’Autorità internazionale deisi riunisce in Giamaica per discutere del futuro dell’estrazione mineraria nelle profondità oceaniche, il ‘deep sea mining’ che preoccupa scienziati di tutto il mondo, per gli effetti devastanti che potrebbe avere il ‘saccheggio’ di ecosistemi già fragili. E se ilMeloni, almeno per quanto riguarda quelle, non ha fatto mistero di voler avere “un ruolo di primo piano”, in occasione dell’avvio dei lavoripubblica un’indagine sulle. Da Fincantieri a Saipem, passando per Leonardo e Stellantis, nessuna ha politiche specifiche, ma in alcuni casi è evidente un interesse. La posizione dell’Italia, come accade anche per altri Paesi, deve fare i conti con due spinte opposte: da un lato l’interesse per una maggiore indipendenza sulle materie prime critiche, come litio, cobalto e terre rare, necessari alla ‘doppia transizione’, ecologica e digitale, dall’altro l’esigenza di una maggiore tutela ambientale.