È ufficiale | il nuovo porto crocieristico di Fiumicino è un’opera del Giubileo 2025

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ci sono molte narrazioni sulle opere in corso per ildella Chiesa Cattolica dela Roma. Il “della speranza”, per il quale “Roma si trasforma”, con tanti interventi “che hanno effetto durevole per il territorio e/o che migliorano la qualità della vita al cittadino e ai pellegrini, completati in tempo utile per lo svolgimento delle celebrazioni delo, in subordine, dei quali, entro il medesimo termine, è assicurata la fruizione anche per stralci funzionali”. Interventi inseriti in un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2023, recentemente aggiornato dove, a sorpresa, sono rimasti alcuni progetti privati che non saranno nemmeno funzionali allo svolgimento del. Il caso più macroscopico – non solo dal punto di vista del– è il Progetto delTuristicoche la societàWaterfront, costituita da Royal Caribbean e Icon Infrastructure, vuole realizzare alla foce sud del Tevere.