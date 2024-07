Classifica città italiane con il maggior inquinamento acustico

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nel nostro paese si parla sempre più di. Il motivo è che il rumore è un problema che cresce di giorno in giorno e sta affliggendo numerose, soprattutto quelle più abitate dove il traffico è sempre più intenso. Si denuncia frequentemente la presenza di rumori di fondo che riguardano, però, non solo il traffico ma anche i lavori stradali, le sirene, i treni e gli aerei. La conseguenza di ciò è che di giorno si ha difficoltà a conversare normalmente mentre di notte non si riesce a dormire. In più, vi sono anche altre tipologie di rumori che non permettono di vivere rilassati come il vociare continuo proveniente da bar, ristoranti, locali notturni e altre attività commerciali. E tutto ciò, purtroppo, influisce molto sulla qualità della vita.