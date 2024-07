Arriva in Italia la prima chiusura per spumanti che recupera la plastica che minaccia i mari

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’unico modo per limitare la dispersione dineiè smettere di utilizzare la. Su questo possiamo essere tutti d’accordo, ma – provare per credere – applicare un approccio così radicale alla vita di tutti i giorni può rivelarsi a dir poco complicato. E poi resta da risolvere il problema dellache è già dispersa. La nostra quotidianità si è sviluppata in larga parte anche facendo affidamento su questo materiale, che ritroviamo in ogni momento delle nostre giornate e che in molti casi sembra indispensabile. Si tratta di un materiale prezioso, che andrebbe impiegato, smaltito e riciclato con cura, esattamente come ogni altro scarto che produciamo, ma partire dal basso per avviare una rivoluzione è tanto essenziale quanto difficile.