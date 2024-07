Trovati resti umani in valigie sul ponte | la polizia ha individuato il sospettato

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 14 luglio 2024) Laha ritrovato su unduecon all’interno nascosti idi due persone uccise, arrestato ilLo scorso mercoledì, sul famosodi Bristol, un uomo ha attirato l’attenzione dei passanti. Questo si muoveva lungo la strada nervosamente con duein mano. Il suo camminare nevrotico, la faccia preoccupata e l’atteggiamento sospettoso, ha incuriosito molti dei presenti che, dopo averlo osservato a lungo, hanno deciso di chiamare la. Questi hanno raccontato per telefono quel che stavano vedendo, invitando le autorità a intervenire, in modo che potessero approfondire maggiormente la questione. Dopo un po’ di titubanza, per via della debolezza della denuncia, le forze dell’ordine hanno approvato un intervento, avvenuto non troppo tempo più tardi.