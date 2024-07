Te voglio il nuovo singolo di Gatto Panceri

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 14 luglio 2024) MILANO – È uscito il video di “Te”, ildi(Utopia Records/Believe), già in radio e disponibile in digitale. Il brano parla di quel desiderio fisico e sentimentale, dell’impellenza, dell’urgenza di amare in una specie di inno per ogni maschio che vuole la sua donna. “Nel video io sono nel mio studio – racconta– e cerco con il telefono di convincere la protagonista a raggiungermi il prima possibile, mentre lei, Mariela Nunez (finalista Miss Italia 2022), è con le sue amiche in città a fare shopping. Con la regia di Andrea Larosa, il video è infatti ambientato in un pomeriggio estivo dove la temperatura climatica sembra salire ulteriormente per il fuoco della passione che a volte può nascere per la persona amata”.