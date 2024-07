Molesta due donne a Gaeta arrestato casertano 25enne

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 14 luglio 2024) Latina.due. I militari della Tenenza di(LT), a seguito di mirata attività investigativa e di pronto intervento eseguito durante la sera del 11 luglio 2024, ha tratto in arresto un uomo, 25 anni, proveniente dalla provincia di Caserta, già gravato da precedenti di polizia per violazioni in materia di stupefacenti, per il reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane venticinquenne, infatti, al fine di divincolarsi dal controllo dei militari – che erano intervenuti su segnalazione di alcuni passanti che lamentavano molestie occorse ai loro danni – tentava invano di dileguarsi opponendo resistenza nei confronti degli operanti. L’veniva altresì identificato quale autore di alcuni atti sessuali commessi nei confronti di duedel luogo, vittime di palpeggiamenti.