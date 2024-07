Marco Pantani la procura di Trento riapre il caso della caduta

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 14 luglio 2024), ladiildurante il Giro d’Italia del 1999 Venticinque anni dopo, un nuovo fascicolo indaga sulle presunte combine che portarono all’esclusione del Pirata dal Giro d’Italia del 1999. A quasi 25 anni di distanza dalla sua tragica scomparsa, iltorna a far parlare di sé. Ladiha infatti deciso di riaprire le indagini sull’esclusione del ciclista romagnolo dal Giro d’Italia del 1999, avvenuta per via di un ematocrito superiore al limite consentito. Al centronuova inchiesta, l’ipotesi di un complotto ordito dalla camorra per alterare i risultati delle analisi del sangue del Pirata e favorire le scommesse clandestine. L’indagine, affidata alla pm Patrizia FoieraDDA di, è partita da una corposa memoria presentata dai legalimadre die da alcuni elementi emersi dalla Commissione Antimafia.