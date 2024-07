La ’Vidaloca’ alla Villa delle Rose Schiumaparty all’Altromondo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) La Riviera in pista con una lunga domenica di eventi all’insegna della dance. Una maratona di appuntamenti tutti da bre, dal mare fino alle colline. Si parte con ladi Misano che stasera presenta in pista uno dei suoi party più amati: il Vidaloca. Le porte aprono alle 22.30 per una serata non stop fino alle prime luci dell’alba. La musica si accende dal pomeriggio al Samsara di Riccione. Oggi dalle 16 arriva il Tunga sulla spiaggia del beach club. Musica house, commerciale e tanto divertimento con i piedi sulla sabbia.di Rimini invece la parola d’ordine è ’’. Pekka sale in console stasera alle 23.30 per un grande festa che trasforma la discoteca in un’arena piena di bolle. Al Malindi di Cattolica invece si fa un salto all’indietro riscoprendo i ritmi degli anni ’80 ,’90 e dei primi Duemila con ’Sunday flashback’ (stasera dalle 18).