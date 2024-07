Ritardi e cancellazioni | Spesso siamo costretti a riprendere l’auto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Il bilancio di sostenibilità presentato da Regione Lombardia per l’anno 2023, è chiaro: il tasso di puntualità dei treni regionali si è assestato all’82%, con una puntualità calata rispetto al 2022, in cui era all’83,7%. Nel 2023 le linee “a Bonus“, cioè tanto deficitarie da far riconoscere agli utenti abituali uno sconto sull’abbonamento del mese successivo, sono state 179, in aumento rispetto all’anno precedente, e quasi raddoppiate dal 2017 (in cui erano 91). Nel frattempo il servizio ferroviario regionale ha ridotto sia l’offerta sia il numero di utenti giornalieri. Se nel 2017 i convogli di Trenord hanno percorso complessivamente 43,5 milioni di chilometri, nel 2023 ne hanno compiuti 40,7, con una riduzione anche degli utenti (dovuta però anche allo smart working, diffusosi dal periodo pandemico).