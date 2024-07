Regionali de Pascale in campo | Porto le ferite dell’alluvione | prevenire sarà la mia regola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Bologna, 13 luglio 2024 – La storia di Michele de, sindaco 39enne di Ravenna da ieri sera candidato ufficiale del Pd alla guida dell’Emilia-Romagna, è una storia di seconde occasioni, di morte, di (ri)nascita. Feroce e sorprendente come solo la vita sa essere, come anche la politica a volta sa essere: "Due incidenti hanno segnato la mia vita, non passa giorno in cui io non ci pensi", dice de, sposato e padre di due figli. DIREZIONE PD STEFANO DEGennaio 2011, via Bagnolo Salara a Castiglione di Cervia: il primo incidente, un colpo di sonno. Cosa ricorda? "Io che apro gli occhi, poi la macchina si schianta. Sono vivo per miracolo". Dieci giorni di coma farmacologico, polmoni collassati, un piede quasi staccato.