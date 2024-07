Parigi 2024 Binaghi | Mai avuto tante possibilità di medaglia come questa volta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) “Arriviamo alle Olimpiadi con una forza e una responsabilità che non abbiamo mai. Abbiamo il numero 1 e la numero 5 al mondo nel singolare, e due coppie molto forti. Non abbiamo maidi. Ce la metteremo tutta, i nostri ragazzi naturalmente vogliono vincere. Ma non dimentichiamo che abbiamo ancora Us Open, Coppa Davis, King Cup e le Wta e Atp Finals. Abbiamo ancora grandi appuntamenti e grandi responsabilità”. Queste le parole del presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo, intervistato da Tg2 Post in merito al grande momento del tennis italiano e in vista delle Olimpiadi di: “Viviamo un momento straordinario. Non solo vediamo dei grandissimi risultati e delle ottime performance sportive, ma anche gli atteggiamenti, la grande simpatia di Jasmine Paolini, i concetti e i comportamenti di Sinner e Musetti, che fanno dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze un grande esempio per tutti gli italiani, soprattutto per le nuove generazioni”.