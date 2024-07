La Russia | Le capitali europee potenziali obiettivi per il dispiegamento dei missili Usa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) L’annunciatodeistatunitensi a lunga gittata in Europa porta laa minacciare gli Stati che li ospiteranno. “Il nostro Paese è nel mirino deiamericani posizionati in Europa. Ci siamo già passati. È già stato fatto tutto in passato. Ma la vittima potenziale sono ledi questi Stati”, ha avvertito Dmitry Peskov, il portavoce del Cremlino. Mosca, ha detto, ha capacità sufficienti per rispondere aldia lungo raggio. “Certo”, ha confermato Peskov in risposta a una domanda se laavrebbe risposto alla decisione di Washinton. “C’è sempre stata una situazione paradossale: gli Stati Uniti hanno schierato diversi tipi di, di diversa gittata, ma tradizionalmente rivolti verso il nostro Paese.