Il Tutti nel vortice Tour di Annalisa fa tappa a Genova | ecco quando

(Di sabato 13 luglio 2024) L’artista, in vetta alle classifiche con “Storie brevi” con Tananai, sarà in concerto al Porto Antico il 17 luglio 2024– Al vertice delle classifiche musicali da mesi e in giro per l’Italia con il suo “nel”,sarà in concerto a. Il live è in programma mercoledì 17 luglio 2024 nell’Area del Porto Antico con inizio alle 21.30. Le prevendite dei biglietti sono disponibili su Ticketone. al link: https://www.ticketone.it/event/-nel--outdoor-arena-mare-area-porto-antico-18890092/ Nel corso della sua carrieraha venduto oltre tre milioni di unità sul territorio nazionale, diventando l’artista italiana con più copie vendute in era FIMI. Inoltre ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui un MTV Europe Music Award, cinque Music Awards, un Premio Lunezia, due Premio Videoclip Italiano, due Velvet Awards, e un premio Mia Martini 2014, oltre ad essere stata proclamata vincitrice della sesta edizione dell’International Song Contest: The Global Sound 2013 e della trentaduesima edizione dell’OGAE Second Chance 2018 in rappresentanza dell’Italia.