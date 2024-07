Estate ricca di notizie Super sconti e regali Prezzo tagliato del 60% e tariffa bloccata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Un regalo speciale per i nostri lettori e insieme un’opportunità per rimanere aggiornati sullenazionali e su quelle della propria città sfogliando le pagine dell’edizione digitale de La Nazione, comodamente consultabile dal proprio dispositivo. E’ il senso della nuova promozione “fresche per l’“ dedicata appunto agli abbonamenti digitali. L’offerta riguarda l’abbonamento alla versione digitale de La Nazione, sfogliabile su pc, tablet e smartphone, con incluso l’accesso all’archivio delle copie acquistate nei 30 giorni precedenti, oltre alla possibilità di sfogliare il quotidiano digitale anche da app su smartphone e tablet. Inoltre, in regalo, l’accesso illimitato a tutti i contenuti del sito www.lanazione.it, senza pubblicità.