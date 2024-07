Darsene 500mila euro per salvarle | Il problema è la mancanza di acqua

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Cinquecentomilaper salvare ledel Trasimeno ma ilresta ladi. La delibera della Giunta dell’Unione dei Comuni approva l’"intervento di ripristino dell’officiosità idraulica in prossimità degli imbocchi delle" e contiene una relazione dei tecnici sullo stato degli approdi: Il Trasimeno si presentava all’inizio dell’anno in corso (10/01/2024) con un livello di -131 cm rispetto allo zero idrometrico posto a quota 257.33 slm, 14 cm più basso del livello alla stessa data dello scorso anno, collocandolo tra i peggiori dal 1968. Dal confronto della media di recupero di livello, degli ultimi 30 anni, effettuata tra il livello minimo raggiunto nel corso di ogni e la fine dello stesso, stimato in +30 cm, si evince che nel 2023 tale recupero ha avuto per lo stesso periodo un incremento di soli 15 cm.