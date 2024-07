Attività fisica alla portata di tutti Il centro sportivo si rimette a nuovo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Era una richiesta avanzata da tempo dagli sportivi lissonesi, visto che le vecchie attrezzature sono ormai datate e in parte rovinate, mentre gli atleti che le usano sono sempre in gran numero. Ora finalmente il Comune ci metterà mano, creando nuovi spazi, più adatti e confortevoli per giocatori, arbitri e percoloro che gravitano attorno alle associazioni. Partiranno a breve i lavori di realizzazione dei nuovi spogliatoi e magazzini a servizio deldi via Deledda, la struttura che sorge a nord della città, nella frazione di Santa Margherita: il municipio ha assegnato un paio di giorni fa l’appalto per gli interventi da portare avanti a una ditta romana, che ha offerto uno sconto di poco più del 16 per cento sui costi e ha battuto la concorrenza di una quarantina di imprese.