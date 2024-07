Pulizia su WhatsApp da foto e video inutili per liberare spazio

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di venerdì 12 luglio 2024)è la principale causa di esaurimento dellosul telefono, perché conserva nella memoria interna tutti i file ricevuti nelle varie chat: tutte le, i, i messaggi audio inviati e ricevuti sul nostro telefono nei gruppi e nelle conversazioni individuali rimangono nella memoria dello smartphone, a meno che non procediamo alla loro cancellazione manuale. Molte dellee deiricevuti innon compaiono nella galleria didel telefono e rimangono visibili solo dentro le conversazioni e le chat, è molto facile dimenticarsi di compiere questa operazione di. La memoria del telefono si riempie silenziosamente, senza farsi notare, fino a che non si esaurisce col tempo. Per superare questo problema esu, soprattutto sui telefoni Android (ma anche gli iPhone non sono immuni al problema), fino ad oggi si potevano utilizzare applicazioni esterne per cancellare immagini da gruppi e chat, mentre adesso è possibile utilizzare una nuova opzione dell'applicazione per puliree cancellare tutto.