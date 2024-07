Katy Perry Rita Ora e tutti i nuovi singoli della settimana

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024)ha annunciato l’uscita dell’album 143 il prossimo settembre, anticipata da Woman’s World che oggi è tra iad invadere piattaforme streaming e l’airplay radiofonicosecondadi luglio. Partiamo proprio cone la sua Woman’s World, che continua il suo percorso tra le hit pop con il nuovo singolo che omaggia e celebra l’universo femminile “She’s a flower/She’s a thorn/Superhuman Number one/ She’s a sister/She’s a mother/Open your eyes, just look around, and you’ll discover/You know”.ha scritto il brano con la cantautrice Chloe Angelides e i produttori Dr. Luke, Vaughn Oliver, Aaron Joseph e Rocco Did It Again!Ora – Ask you shall receive: Dopo il grande successo di Praising You feat.