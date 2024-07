I finanziatori piantano in asso Biden | congelati 90 milioni Obama-Pelosi si muovono nell’ombra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Washington, 12 luglio 2024 – Si compatta negli Stati Uniti il fronte deidemocratici contrari alla candidatura di Joe, che va sbriciolandosi a pochi mesi dalle elezioni presidenziali di novembre. Alcuni dei principali donatori hanno annunciato al più grande super Pac pro-, ‘Future Forward', che congeleranno circa 90di dollari finché il presidente rimane in corsa. E’ notizia del New York Times, in prima linea tra le testate filo democratiche a premere per un pindietro del presidente dopo il disastroso dibattito tv contro Trump. A cominciare dall’editoriale del 29 giugno . Il NYT ha anche ospitato un intervento di George Clooney che si è speso in lungo e in largo per le raccolte fondi delle campagne Democrats.