Gli euromissili Usa anti-Putin anche in Italia Clima da guerra mondiale

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il vertice della Nato che si è appena concluso a Washington ha fatto emergere ancora di più ildi tensione che c'è a livello internazionale. Le tante guerre in corso, soprattutto quelle in Ucraina e nel Medio Oriente, rendono gli equilibri del mondo sempre più fragili. Per questo gli Usa stanno lavorando a un piano di sicurezza straordinario, che coinvolgegli alleati strategici come la Germania, ma riguarderà pure l'. L'obiettivo degli Stati Uniti è quello di ricostruire la deterrenza della Nato contro la Russia, non solo per l’allarme generato dall’invasione dell’Ucraina, ma soprattutto - in base a quanto risulta a La Repubblica - per una serie di iniziative prese da Mosca che mettono a rischio la sicurezza dei Paesi membri dell’Alleanza.