Giorgia Meloni dopo il vertice Nato | Biden? L’ho visto lucido In Europa punto a portare a casa il massimo per l’Italia – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 luglio 2024) «Il bilancio di questo summitè positivo, sono soddisfatta». Esordisce cosìalstampa conclusivo deldell’Alleanza Atlantico a Washington. Nel botta e risposta con i giornalisti, la premier ha anche detto la sua sulle condizioni di salute del presidente americano Joe, che tanto stanno facendo discutere in questi giorni. «bene, abbiamo parlato anche del fianco sud della, ha organizzato un buon», ha detto la premier. Incalzata dai giornalisti,ha detto che non intende fare ingerenze in elezioni di un Paese straniero.diché ha aggiunto: «Ho parlato conin diverse occasioni, mi ha fatto una bella impressione come presidente degli Stati Uniti d’America. Insomma, di una persona che sta lavorando, che ha organizzato un ottimo».