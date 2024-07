Calcio-follia | poliziotto spara al portiere dopo rissa fra giocatori a fine partita VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) George Orwell diceva che “lo sport, a livello internazionale, è come un combattimento simulato”. Mentre il grande scrittore sudamericano Eduardo Galeano, in un suo celebre racconto, ha descritto lo ha svolgimento della“come una piccola guerra“. Ma su un campo della seconda divisione brasiliana, equivalente alla nostra Serie B, un agente presente sul terreno di gioco al termine di unadeve avere preso queste affermazioni troppo sul serio. Entrato in campo insieme ad altri suoi colleghi per sedare unascoppiata fra idel Gremio Esportivo Anapolis e del Centro Oeste, ilha preso una decisione incredibile: nonostante la zuffa fra i calciatori fosse ormai terminata, l’uomo hato a distanza ravvicinata un proiettile di gomma contro ildel Gremio.