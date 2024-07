Altri quattro anni? Cosa succederebbe se Joe Biden vincesse le elezioni presidenziali negli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 12 luglio 2024) «Solo il Signore Onnipotente potrebbe farmi uscire dalla corsa presidenziale», sono queste le orgogliose parole del presidente degliJoein un’intervista con George Stephanopoulos del canale televisivo statunitense Abc, andata in onda venerdì 5 luglio. Tutti attendevano questa intervista: il primo momento per il democratico faccia a faccia con un giornalista, senza filtri né testi revisionati da poter leggere, da quando il disastroso dibattito presidenziale ad Atlanta a fine giugno ha fatto crollare a picco, per ora, le sue possibilità di vincere un secondo mandato. Un’intervista dove, sempre con un po’ di voce roca e perdendo a volte il filo del discorso (come spesso gli accade), ha assicurato che quella del dibattito era stata solo una pessima serata, dovuta a un brutto raffreddore e alla stanchezza per via di tutti gli eventi a cui aveva partecipato nelle settimane precedenti.