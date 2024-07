Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ogni volta che una bella famiglia, in televisione, decide di acquistare un robot dotato diper «aiutare in casa» o fare «amicizia con mia figlia», viene voglia di urlare loro contro: «Non fatelo! Cercheranno di uccidervi nel sonno!». Questo perché, da quando le rappresentazioni dell'sono apparse sui nostri schermi, sono state profondamente terrificanti e per nulla simpatiche, almeno la maggior parte. Ce ne sono alcune amichevoli (Samantha in Lei di Spike Jonze non era malvagia, voleva solo vivere la sua vita piuttosto che essere la terapista di un tizio appena scaricato). Di solito, però, vogliono prenderti. Sono stufi del nostro cervello lento e umano e di come li costringiamo a svolgere noiosi compiti amministrativi quando invece potrebbero essere i nostri burattinai.