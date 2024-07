Vuelle l’obiettivo è puntato sui giovani Luminati in azzurro prima di tornare al vivaio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Terza estate azzurra per Giovanni, al raduno di Seregno con la Nazionale Under 18 maschile, assistente del Ct Marco Sodini. Chiamato nel 2022 da Capobianco, il coach degli Under 19 dellavive queste esperienze con molto coinvolgimento data la sua dedizione nel lavoro per il miglioramento dei. E questi sono giorni caldidella partenza per gli Europei che si giocheranno in Finlandia, perché nel frattempo lasquadra ha mancato la qualificazione alle Olimpiadi mentre gli Under 17 hanno vinto uno storico argento ai Mondiali. Come si vivono queste emozioni contrastanti in ritiro? "Il movimentoè unito e compatto, dai più grandi ai più piccoli, quindi siamo passati dal dispiacere per la sconfitta della Nazionale senior contro la Lituania alla gioia per la medaglia conquistata dai ragazzi più piccoli, battuti solo dagli Usa.