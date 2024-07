Università Politecnica open day per illustrare i nuovi corsi di laurea

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di novità per latra borse di studio, innalzamento della "no tax area" ediche saranno presentati durante gliday "Guardando al futuro" dal 15 al 19 luglio. Sono oltre 70 imolti dei quali legati alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, con opportunità di tirocini per avvicinare le attività formative al mondo del lavoro. "L’Ateneo ha investito molto negli ultimi anni nell’offerta didattica e per il diritto allo studio – afferma il Rettore Gian Luca Gregori – in linea con le esigenze formative e per sostenere l’accesso alla vita universitaria". Una bella novità riguarda l’innalzamento della no tax area a 28mila euro per favorire l’accessibilità allo studio e la prosecuzione del percorso accademico.