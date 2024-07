Rapporto Invalsi 2024 | Emergenza Matematica al Sud e Calo di Italiano al Nord

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma - Ilrivela un quadro preoccupante per quanto riguarda l'apprendimento degli studenti italiani, con emergenze specifiche in diverse aree geografiche del Paese. Al Sud, solo il 44% dei quindicenni raggiunge competenze di base in, evidenziando una grave crisi nell'apprendimento della materia. Parallelamente, ale al Centro, si osserva unsignificativo nelle competenze di, con il 62% degli studenti che raggiunge almeno il livello base, una riduzione di 1 punto percentuale rispetto al 2023 e di 8 punti rispetto al 2019. Nonostante queste criticità, ilevidenzia alcuni segnali positivi. Alla scuola primaria, i bambini mostrano miglioramenti in, con una percentuale crescente di alunni che raggiungono il livello base.